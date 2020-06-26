Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
НТИ проведет два новых конкурса для школьников
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Татьяна Овсиенко: я жила с Валерием Николаевым
"Сочи" обратился к общественности по матчу с "Ростовом"
В Петербурге сняли запрет на плановый прием и госпитализацию
Певица Navka спаслась от разбойного нападения
Мать, замуровавшая сына в бетон, получила обвинения
Как выбрать сливочное масло хорошего качества?
Защита обещала подумать об обжаловании приговора по делу Серебренникова

ВОЗ нужно несколько десятков миллиардов долларов на разработку вакцины

Мир

Разработка вакцин и лекарств от коронавируса обойдется в большую сумму. По подсчетам экспертов, речь идет о 31,3 миллиарда долларов.

Такую сумму назвали во Всемирной организации здравоохранения.

"Представленные планы оцениваются в 31,3 миллиарда долларов на финансирование диагностических, терапевтических средств и вакцин, из которых на сегодняшний день обещано 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, необходимо еще 27,9 миллиарда долларов, включая 13,7 миллиарда для удовлетворения насущных потребностей", — заявили в ВОЗ.

Сумму необходимо собрать до 2021 года. Если все сложится, то к середине следующего года будет проведено 245 миллионов курсов лечения от инфекции, приобретено два миллиарда доз вакцины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что добровольцы, на которых проводят испытание российской вакцины, чувствуют себя хорошо. Как рассказал один из подопытных, у него нет повышения температуры, хороший аппетит, голова не болит.

По словам врачей, за испытуемыми постоянно наблюдают и проводят осмотры. Добровольцами, на которых испытывают вакцину от коронавируса, стали военнослужащие по контракту и гражданские лица.

Последние материалы
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Татьяна Овсиенко: я жила с Валерием Николаевым
Как кроссовки Nike стали незаконными на соревнованиях
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Возможность проголосовать дважды назвали провокацией
"Сочи" обратился к общественности по матчу с "Ростовом"
ВОЗ нужно несколько десятков миллиардов долларов на разработку вакцины
В Петербурге сняли запрет на плановый прием и госпитализацию
Певица Navka спаслась от разбойного нападения
Мать, замуровавшая сына в бетон, получила обвинения
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Василий Амирджанов Возможность проголосовать дважды назвали провокацией Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
В Британии рассказали о проблемах с авианосцами. Чем это полезно России?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
Опыт Болгарии в Евросоюзе оказался не успешен. Почему?
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ