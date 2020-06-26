ВОЗ нужно несколько десятков миллиардов долларов на разработку вакцины

Разработка вакцин и лекарств от коронавируса обойдется в большую сумму. По подсчетам экспертов, речь идет о 31,3 миллиарда долларов.

Такую сумму назвали во Всемирной организации здравоохранения.

"Представленные планы оцениваются в 31,3 миллиарда долларов на финансирование диагностических, терапевтических средств и вакцин, из которых на сегодняшний день обещано 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, необходимо еще 27,9 миллиарда долларов, включая 13,7 миллиарда для удовлетворения насущных потребностей", — заявили в ВОЗ.

Сумму необходимо собрать до 2021 года. Если все сложится, то к середине следующего года будет проведено 245 миллионов курсов лечения от инфекции, приобретено два миллиарда доз вакцины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что добровольцы, на которых проводят испытание российской вакцины, чувствуют себя хорошо. Как рассказал один из подопытных, у него нет повышения температуры, хороший аппетит, голова не болит.

По словам врачей, за испытуемыми постоянно наблюдают и проводят осмотры. Добровольцами, на которых испытывают вакцину от коронавируса, стали военнослужащие по контракту и гражданские лица.