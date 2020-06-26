Граждан Швеции будут лечить в Финляндии

Швеция не справляется с борьбой с коронавирусом. Оказать помощь готова Финляндия.

Власти Лапландии готовы принимать шведов в своих больницах, если они не болеют COVID-19.

"Финляндия готова помочь Швеции в оказании медицинской помощи: больницы на севере могут лечить пациентов, не страдающих коронавирусом", — заявил министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству Томас Бломквист в своем микроблоге.

Ранее о такой возможности говорила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало. Возможны разные варианты сотрудничества. Например, в приграничных больницах Финляндии могут оказывать интенсивную терапию шведам, что позволит шведским врачам сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Еще один вариант — Финляндия может проводить тесты на коронавирус гражданам Швеции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ситуация с коронавирусом в Европе вновь начинает обостряться. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, в трех десятках стран увеличился ежедневный прирост новых инфицированных.