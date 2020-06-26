В Белоруссии тоже хотят изменить Конституцию

За два года планируют составить новую Конституцию Белоруссии. Она требует "решительных изменений".

Об этом заявил президент республики.

"Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также отметил, что до принятия новой Конституции часть полномочий передадут "вниз" — на уровень губернаторов, председателей райисполкомов.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко назвал Москву — столицей Родины. Это произошло на параде Победы, состоявшемся на Красной площади 24 июня. Когда глава Белоруссии проходил мимо трибун, кто-то выкрикнул благодарность за его визит. Остановившись, Лукашенко сказал: "В столицу Родины приехали!".

Между тем в России второй день идет голосование по поправкам в главный закон страны. В первый день серьезных нарушений не зафиксировано. В формате онлайн свое мнение могут высказать жители Москвы и Нижегородской области. В первый день это сделали более 468 тысяч человек.