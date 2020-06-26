Цены на недвижимость растут в Минске. Это происходит из-за роста спроса у москвичей.
Такое мнение высказал президент Белоруссии.
"Почему у нас дорогие квартиры в Минске? Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", — заявил Александр Лукашенко.
Востребованность недвижимости в Белоруссии, по словам главы республики, объясняется тем, что иностранцы воспринимают ее как "спокойную, тихую страну", в которой хорошо жить с детьми. Сейчас средняя цена на квадратный метр жилья в новых домах Минска составляет 1,3 тысячи долларов, на вторичном рынке — 1,4 тысячи долларов.
При этом застройщики должны ориентироваться не на продажу недвижимости россиянам, а на то, чтобы построить жилье для нуждающихся в нем белорусов.
Вообще же, считает Лукашенко, белорусы должны покупать себе не квартиры, а землю. Даже если сейчас нет денег построить там дом, но есть возможность приобрести "клочок земли", это нужно сделать.
Ранее президент Белоруссии также напомнил согражданам, что необходимо защищать суверенитет государства.
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