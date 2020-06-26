Лукашенко заявил, что москвичи скупают недвижимость с Минске

Цены на недвижимость растут в Минске. Это происходит из-за роста спроса у москвичей.

Такое мнение высказал президент Белоруссии.

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске? Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", — заявил Александр Лукашенко.

Востребованность недвижимости в Белоруссии, по словам главы республики, объясняется тем, что иностранцы воспринимают ее как "спокойную, тихую страну", в которой хорошо жить с детьми. Сейчас средняя цена на квадратный метр жилья в новых домах Минска составляет 1,3 тысячи долларов, на вторичном рынке — 1,4 тысячи долларов.

При этом застройщики должны ориентироваться не на продажу недвижимости россиянам, а на то, чтобы построить жилье для нуждающихся в нем белорусов.

Вообще же, считает Лукашенко, белорусы должны покупать себе не квартиры, а землю. Даже если сейчас нет денег построить там дом, но есть возможность приобрести "клочок земли", это нужно сделать.

Ранее президент Белоруссии также напомнил согражданам, что необходимо защищать суверенитет государства.