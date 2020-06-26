На три дня ушел на самоизоляцию президент Молдавии. В воскресенье Игорь Додон сдаст тест на коронавирус.
Такое решение он принял после возвращения из Москвы, где посетил парад Победы.
"Если он (тест на коронавирус — прим. ред.) будет отрицательным, то в понедельник вернусь к работе", — пояснил глава государства.
Он отметил, что перед поездкой в Россию сделал три теста на COVID-19. Тщательную проверку прошли все члены официальной делегации Молдавии. Анализы взяли и по прилете в Россию. По возвращении также всех проверят на коронавирус.
Напомним, что делегация Киргизии так и не смогла поучаствовать в параде. Вылетая из Бишкека, все получили отрицательные тесты, а по прилете в Москву в анализах двух человек нашли инфекцию. Вся делегация, включая президента Сооронбая Жээнбекова, вернулась на родину, где еще раз все сдали тесты. У главы государства результат отрицательный, но он на время ушел на самоизоляцию. Сегодня стало известно, что коронавирус подхватили еще восемь сотрудников аппарата президента.
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.