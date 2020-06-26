После поездки в Россию президенту Молдавии пришлось самоизолироваться

На три дня ушел на самоизоляцию президент Молдавии. В воскресенье Игорь Додон сдаст тест на коронавирус.

Такое решение он принял после возвращения из Москвы, где посетил парад Победы.

"Если он (тест на коронавирус — прим. ред.) будет отрицательным, то в понедельник вернусь к работе", — пояснил глава государства.

Он отметил, что перед поездкой в Россию сделал три теста на COVID-19. Тщательную проверку прошли все члены официальной делегации Молдавии. Анализы взяли и по прилете в Россию. По возвращении также всех проверят на коронавирус.

Напомним, что делегация Киргизии так и не смогла поучаствовать в параде. Вылетая из Бишкека, все получили отрицательные тесты, а по прилете в Москву в анализах двух человек нашли инфекцию. Вся делегация, включая президента Сооронбая Жээнбекова, вернулась на родину, где еще раз все сдали тесты. У главы государства результат отрицательный, но он на время ушел на самоизоляцию. Сегодня стало известно, что коронавирус подхватили еще восемь сотрудников аппарата президента.