Мэр Херсона поздравил горожан с годовщиной присяги Гитлеру

14 билбордов с поздравлением горожанам по случаю годовщины принятия в 1941 году во Львове "Акта провозглашения Украинской державы" появились на улицах Херсона.

На них размещена фоторепродукция газеты "Самостийная Украина" от 10 июля 1941 года, которая печаталась в годы войны членами Организации украинских националистов (ОУН)*, где Степан Бандера провозглашает создание пронацистского государства.

Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" уроженец Херсона Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады Украины,

"автором социальной рекламы" является мэр города Владимир Николаенко.

Весьма эмоционально бывший парламентарий охарактеризовал в посте личность человека, который в дни празднования победы над фашизмом открыто скорбит о том, что история 75 лет назад не пошла по иному сценарию, где

Скрин "ВК"

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