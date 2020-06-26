В аппарате президента Киргизии новые случаи коронавируса

Положительные тесты на коронавирус получили восемь сотрудников аппарата президента Киргизии. Все они контактировали с теми, у кого инфекция уже подтверждена.

Проверка началась после того, как были выявлены первые инфицированные.

"В связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе делегации Кыргызской Республики, все сотрудники аппарата президента сдали анализы на наличие вируса. По результатам анализов у восьми сотрудников аппарата — контактных лиц — подтвердилось наличие коронавирусной инфекции", — пояснили в пресс-службе президента Киргизии.

Всех инфицированных отравили на самоизоляцию. Однако на всякий случай проведут повторное исследование, чтобы наверняка подтвердить заражение. Сотрудники администрации президента продолжат работать дистанционно.

Напомним, что президент Киргизии отказался от участия в параде в Москве, так как сразу у двух членов официальной делегации обнаружили COVID-19. При вылете тесты были отрицательными, а по прибытии в Россию тесты выдали положительный результат.

Вернувшись на родину, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также сдал анализы. Результат пришел отрицательный, глава государства избежал заражения инфекцией. Он ушел на самоизоляцию, пока проверяют других членов делегации.