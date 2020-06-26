Дом, где родился и рос Че Гевара, выставлен на продажу

Дом, где в 1928 году родился "революционная икона XX века" Эрнесто Че Гевара, был выставлен на продажу в аргентинском городе Росарио.

Нынешний владелец, аргентинский бизнесмен Франсиско Фарруджа, говорит, что он купил квартиру площадью 240 кв. м. в здании в неоклассическом стиле в центре города в 2002 году для того, чтобы "превратить ее в культурный центр", но план так и не осуществился.

На протяжении многих лет здание между улицами Urquiza и Entre Ríos привлекало огромное количество посетителей, среди которых были замечены бывший президент Уругвая Хосе Пепе Мухика и дети Фиделя Кастро, революционного лидера Кубы.

Но, возможно, самым известным гостем был Альберто Гранадос, который путешествовал с Че Геварой, будучи молодым врачом, на мотоцикле через Южную Америку в 1950-х годах.

Напомним:

Че Гевара родился в богатой семье среднего класса в 1928 году, но позже был радикализирован бедностью и голодом, которые он видел в Южной Америке.

Он сыграл ключевую роль в кубинской революции 1953-59 годов, в результате которой был свергнут диктатор Фульхенсио Батиста.

Затем Че Гевара решил распространить революцию на всю Южную Америку и другие развивающиеся страны.

С Кубы он отправился в Боливию, чтобы возглавить Силы, восставшие против правительства президента Рене Барриентоса Ортуньо.

С помощью США боливийская армия захватила Че Гевару и его оставшихся бойцов. Он был казнен 9 октября 1967 года в деревне Ла Игера, и его тело было похоронено в секретном месте.

В 1997 году останки революционера были обнаружены, эксгумированы и возвращены на Кубу, где он был перезахоронен.

Сторонники Че Гевары видят в нем пример целеустремленности и самопожертвования, его критики — очень жестокого фанатика.