Жителей запада Украины эвакуируют из-за наводнений

Жителей Ивано-Франковской области Украины эвакуировали из их домов. Причиной стало масштабное затопление территорий.

Сильные ливни вызвали наводнение также в Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

"Наиболее сложная ситуация остается на территории 16 районов Ивано-Франковской области. Всего силами ГС ЧС спасен 331 человек (за сутки 63), эвакуированы — 610 человек (за сутки 164), отселены — 290 человек (за сутки 189)", — сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Жертвами непогоды стали уже трое человек, еще одного до сих пор не нашли. Разрушено больше восьми тысяч зданий, затоплено почти 10 тысяч гектаров сельхозземель, огромное количество дорог стали непроезжими.

На ликвидацию последствий природных катаклизмов выделено почти 28 миллионов долларов. Место ЧП посетил президент Украины Владимир Зеленский, который был поражен масштабами бедствия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за дождей в городе Галиче Ивано-Франковской области оказалась затоплена районная больница, в которой находятся коронавирусные больные.