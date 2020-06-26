Палата представителей США приняла радикальный законопроект "Джорджа Флойда" о реформе полиции.
Контролируемая демократами палата проголосовала за него 236 голосами против 181 в четверг вечером.
Напомним, что необходимость реформы полиции в стране стала очевидной после того, как смерть чернокожего американца во время задержания его полицией стала толчком для массовых протестных выступлений.
В соответствии положениями принятого законопроекта,
Принятый палатой представителей законопроект никогда не станет законом - уверены аналитики.
Сразу после его принятия президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на принятие закона, заявив, что это "подорвет полицейскую систему в США".
А его однопартийцы-республиканцы в Сенате предлагают свой собственный, "более мягкий" законопроект.
Республиканские предложения направлены
Пока политики ломают копья, отстаивая свои видения реформы полиции, активисты движения Black Lives Matter (Черные Жизни Имеют Значение) говорят, что
ни одна из предложенных версий законопроекта не будет защищать чернокожих американцев.
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