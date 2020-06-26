Политики США "скрестили копья", обсуждая закон о реформе полиции

Палата представителей США приняла радикальный законопроект "Джорджа Флойда" о реформе полиции.

Контролируемая демократами палата проголосовала за него 236 голосами против 181 в четверг вечером.

Напомним, что необходимость реформы полиции в стране стала очевидной после того, как смерть чернокожего американца во время задержания его полицией стала толчком для массовых протестных выступлений.

Суть законопроекта

В соответствии положениями принятого законопроекта,

сотрудники полиции будут нести личную ответственность за причиненный во время проводимых операций ущерб,

запрещается выдача ордеров на отказ от тестирования на наркотики, часто используемых полицией в ходе антинаркотических рейдов,

будет сокращена поставка военной техники в полицейские департаменты.

Проект принят, но законом ему не стать

Принятый палатой представителей законопроект никогда не станет законом - уверены аналитики.

Сразу после его принятия президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на принятие закона, заявив, что это "подорвет полицейскую систему в США".

А его однопартийцы-республиканцы в Сенате предлагают свой собственный, "более мягкий" законопроект.

Что предлагают республиканцы?

Республиканские предложения направлены

на сокращение числа полицейских,

на введение новых процедур профессиональной подготовки,

на расширение использования камер наблюдения,

на создание Национального реестра для сотрудников, обвиняемых в неправомерном поведении.

Активисты движения за права чернокожих не согласны ни с одной версией

Пока политики ломают копья, отстаивая свои видения реформы полиции, активисты движения Black Lives Matter (Черные Жизни Имеют Значение) говорят, что