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Президента Мексики феминистки обвиняют в сексизме

Мир

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в недавнем интервью предположил, что большую роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграло то, что "по традиции женщины оставались дома, чтобы заботиться о пожилых членах семьи".

Это высказывание, которое многие посчитали проявлением сексизма, вызвало вал критики в адрес главы государства. 

Это уже не первый случай, когда 66-летнего Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обвиняют в том, что он "не проявляет сочувствия к женщинам".

"Переводя мысль президента, когда он говорит:

  • мужчины более отстранены от дел семьи, он имеет в виду безответственность;
  • дочери заботятся о своих родителях, он имеет в виду неоплачиваемую работу.

такая позиция относится к мачизму, что недопустимо в современном обществе, где благодаря феминизму уже многое сделано для уравнивания ролей", - заявила Марта Тагле, депутат от партии "Гражданское Движение".

В мексиканском сегменте интернета набирает популярность хештег AmloMachista (или сексистский AMLO - отсылка на инициалы президента - прим.ред).

"#AmloMachista настаивает на том, что место женщин дома, в качестве "опекунов", но у нас есть новости для него, мы-граждане, и мы-феминистки, которые больше не будут терпеть его президентское женоненавистничество", - написала в Twitter Клаудия Кастелло, которая называет себя социологом и феминисткой.

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