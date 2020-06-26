Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в недавнем интервью предположил, что большую роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграло то, что "по традиции женщины оставались дома, чтобы заботиться о пожилых членах семьи".
Это высказывание, которое многие посчитали проявлением сексизма, вызвало вал критики в адрес главы государства.
Это уже не первый случай, когда 66-летнего Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обвиняют в том, что он "не проявляет сочувствия к женщинам".
"Переводя мысль президента, когда он говорит:
- мужчины более отстранены от дел семьи, он имеет в виду безответственность;
- дочери заботятся о своих родителях, он имеет в виду неоплачиваемую работу.
такая позиция относится к мачизму, что недопустимо в современном обществе, где благодаря феминизму уже многое сделано для уравнивания ролей", - заявила Марта Тагле, депутат от партии "Гражданское Движение".
В мексиканском сегменте интернета набирает популярность хештег AmloMachista (или сексистский AMLO - отсылка на инициалы президента - прим.ред).
"#AmloMachista настаивает на том, что место женщин дома, в качестве "опекунов", но у нас есть новости для него, мы-граждане, и мы-феминистки, которые больше не будут терпеть его президентское женоненавистничество", - написала в Twitter Клаудия Кастелло, которая называет себя социологом и феминисткой.
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.