Президента Мексики феминистки обвиняют в сексизме

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в недавнем интервью предположил, что большую роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграло то, что "по традиции женщины оставались дома, чтобы заботиться о пожилых членах семьи".

Это высказывание, которое многие посчитали проявлением сексизма, вызвало вал критики в адрес главы государства.

Это уже не первый случай, когда 66-летнего Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обвиняют в том, что он "не проявляет сочувствия к женщинам".

"Переводя мысль президента, когда он говорит: мужчины более отстранены от дел семьи, он имеет в виду безответственность;

дочери заботятся о своих родителях, он имеет в виду неоплачиваемую работу. такая позиция относится к мачизму, что недопустимо в современном обществе, где благодаря феминизму уже многое сделано для уравнивания ролей", - заявила Марта Тагле, депутат от партии "Гражданское Движение".

В мексиканском сегменте интернета набирает популярность хештег AmloMachista (или сексистский AMLO - отсылка на инициалы президента - прим.ред).