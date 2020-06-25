Вьетнам не готов принять туристов

Иностранные специалисты и бизнес-инвесторы могут поехать во Вьетнам. Для них даже планируют сократить срок карантина по прибытии.

А вот обычных туристов в страну из Юго-Восточной Азии пока пускать не планируют. Об этом решении заявил премьер-министр Нгуен Суан Фука. Он подчеркнул, что все еще велика угроза завоза коронавируса из-за границы и новой вспышки инфекции.

Был поднят вопрос о восстановлении коммерческого авиасообщения. По мнению главы вьетнамского кабмина, этот шаг нужно серьезно обдумать и решить все вопросы по обеспечению эпидемиологической безопасности.

Стоит отметить, что Вьетнам одна из тех стран, которая легче всего перенесла эпидемию. В ее начале COVID-19 заболели 352 человека, а выздоровели 329 человек. Больше двух месяцев в стране не регистрируется новых случаев инфицирования.

Отдых на Фиджи

А вот Фиджи готовы открыть свои границы для туристов. Правда, пока только для гостей из Австралии и Новой Зеландии. Как отмечают местные власти, на острове инфицированных коронавирусом нет, а в странах, с которыми планируется партнерство, число зараженных существенно снизилось.

Поездка не будет простой. Туристам нужно сначала в родной стране отсидеть двухнедельный карантин, сдать тест на коронавирус, результаты которого действуют лишь в течение двух суток. Можно выбрать другой вариант: провести карантин на Фиджи и здесь же сдать тест.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Израиль не пустит иностранцев на свою территорию до 1 августа.