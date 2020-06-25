Токаев: казахский язык должен стать престижным и востребованным

Казахстану необходимо наращивать престиж и востребованность национального языка. Но это нельзя делать, ущемляя русский язык.

Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", — пояснил глава государства в интервью.

Сейчас в стране официальным является казахский. Но наравне с ним используется и русский язык. Он распространен в госорганизациях и органах местного самоуправления.

Токаев отметил, что нужно учитывать и геополитический фактор. Ведь у Казахстана самая протяженная сухопутная граница с Россией. Кроме того, для того, чтобы укрепить позиции национального языка, он должен стать престижным и востребованным, тогда процесс произойдет сам по себе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению эксперта, Россия и Казахстан по-разному видят проблему ЕАЭС. Это объясняет тот факт, что Казахстан заключил стратегическое партнерство с США.