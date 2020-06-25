В МВД Украины рассказали о разработке нового законопроекта.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о приказе разработать законопроект, который увеличит наказание за оскорбление сотрудников полиции.

"Я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских", — сказал Геращенко.