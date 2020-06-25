Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"

Белорусский лидер Александр Лукашенко, присутствовавший на параде Победы, настолько расчувствовался, что сделал сенсационное признание.

Видео распространил Телеграм-канал RIA Kremlinpool.

На кадрах Лукашенко вместе с другими гостями парада — главами государств — проходит мимо трибун и в ответ на выкрикнутую кем-то благодарность за визит, останавливается и отвечает:

"В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!"

К слову, к Лукашенко 24 июня было приковано повышенное внимание СМИ. Вот один из моментов, попавших в ленту "Правды.Ру":

Лукашенко расплакался на параде Победы в Москве