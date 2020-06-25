Жители села Акшукыра пожаловались на льва, который разгуливал по селу.

Животное заметили в селе Акшукыре Тупкараганского района. Полиция вместе с инспекцией лесного хозяйства поймали "бесхозное" животное.

"Департаментом полиции и Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира был осуществлён выезд по отлову хищного животного. Специалисты отловили льва, и на данный момент он находится под наблюдением в местности "Кошкар Ата".

Примерный возраст 1-1,5 года, пол — самец, один из видов африканских львов. По виду домашний лев, людей не боится", — написал Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь комитета лесного хозяйства на своей странице в Facebook.