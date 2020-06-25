Сооронбай Жээнбеков не болен коронавирусом. Президент Киргизии сдал текст на инфекцию и получил отрицательный результат.
Тестирование проводилось сразу по возвращении из Москвы, где глава республики планировал посетить парад Победы. Перед вылетом из Киргизии у него и членов официальной делегации были отрицательные тесты, а по прилете в столицу России у двоих тесты оказались положительными. Поэтому Жээнбеков воздержался от участия в торжественном мероприятии.
"Анализ на коронавирус у президента Сооронбая Жээнбекова по приезде в Бишкек показал отрицательный результат. Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции", — сообщила пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева.
Она отметила, что глава государства перешел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.
Между тем в стране планируют вновь ввести режим ЧП. Особенно сложная эпидобстановка сложилась в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и Оше. Особый режим может быть введен только на этих территориях. Этот вопрос рассмотрит оперативный штаб Киргизии.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в мире не хватает кислородного оборудования, которое необходимо для лечения коронавируса. Заявление сделала ВОЗ.
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