ВОЗ предупреждает о глобальной нехватке кислородного оборудования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что больницы по всему миру сталкиваются с нехваткой кислородных концентраторов, необходимых для поддержки дыхания пациентов с COVID-19, страдающих респираторными расстройствами.

"Многие страны в настоящее время испытывают трудности с получением кислородных концентраторов, — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Спрос в настоящее время опережает предложение — только за одну минувшую неделю у нас более миллиона новых зараженных".

К слову, в ВОЗ уверены, что к концу текущей недели в мире будет более 10 млн больных COVID-19.

Хуже всего дела обстоят на американском континенте

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан заявил, что во многих латиноамериканских странах за последнюю неделю число случаев заболевания увеличилось на 25-50%.

"Я бы охарактеризовал ситуацию на американском континенте в целом как все еще развивающуюся, еще не достигшую своего пика и, вероятно, приводящую к устойчивому количеству случаев заболевания и продолжающейся смертности", — сказал он. "Число погибших от коронавируса в Латинской Америке, как ожидается, взлетит до 390 тысяч к октябрю. При этом на Бразилию и Мексику будет приходиться две трети смертельных случаев, поскольку другие страны в регионе сдерживают вспышки", — сообщил в среду Университет Вашингтона.

Лидируют по-прежнему США

Соединенные Штаты подтвердили свое второе по величине однодневное общее число случаев заболевания пандемией на сегодняшний день, согласно данным проекта Оксфордского университета "Наш мир в данных":

за сутки там зафиксировано 34,7 тысяч заболевших.

Это самый высокий показатель с 26 апреля, когда в течение 24 часов были подтверждены рекордные 48 529 случаев.

Исследователи из Института медицинских показателей и оценки Университета Вашингтона предсказали, что