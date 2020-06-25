ВОЗ предупреждает о глобальной нехватке кислородного оборудования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что больницы по всему миру сталкиваются с нехваткой кислородных концентраторов, необходимых для поддержки дыхания пациентов с COVID-19, страдающих респираторными расстройствами.
"Многие страны в настоящее время испытывают трудности с получением кислородных концентраторов, — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Спрос в настоящее время опережает предложение — только за одну минувшую неделю у нас более миллиона новых зараженных".
К слову, в ВОЗ уверены, что к концу текущей недели в мире будет более 10 млн больных COVID-19.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан заявил, что во многих латиноамериканских странах за последнюю неделю число случаев заболевания увеличилось на 25-50%.
"Я бы охарактеризовал ситуацию на американском континенте в целом как все еще развивающуюся, еще не достигшую своего пика и, вероятно, приводящую к устойчивому количеству случаев заболевания и продолжающейся смертности", — сказал он.
"Число погибших от коронавируса в Латинской Америке, как ожидается, взлетит до 390 тысяч к октябрю. При этом на Бразилию и Мексику будет приходиться две трети смертельных случаев, поскольку другие страны в регионе сдерживают вспышки", — сообщил в среду Университет Вашингтона.
Соединенные Штаты подтвердили свое второе по величине однодневное общее число случаев заболевания пандемией на сегодняшний день, согласно данным проекта Оксфордского университета "Наш мир в данных":
Это самый высокий показатель с 26 апреля, когда в течение 24 часов были подтверждены рекордные 48 529 случаев.
Исследователи из Института медицинских показателей и оценки Университета Вашингтона предсказали, что
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