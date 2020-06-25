Шахтер из Танзании в одночасье стал миллионером

Шахтер в Танзании стал миллионером после продажи двух крупных камней танзанита.

Министерство горнодобывающей промышленности страны выплатило Саниниу Лайзеру £2,4 млн ($3,4 млн) за найденные им драгоценные камни, которые имели общий вес 15 кг.

Как сообщает ВВС, Лайзер добыл камни весом 9,2 кг и 5,8 кг на прошлой неделе, а 24 июня продал их на торгах в северном регионе Маньяра.

С удачной находкой шахтера поздравил по телефону президент Танзании Джон Магуфули.

У нового миллионера большие планы

52-летний Саниниу Лайзер, у которого четыре жены и более 30 детей, говорит, что забьет одну из своих коров, чтобы отпраздновать это событие, а после планирует инвестировать деньги в свою общину в районе Симанджиро в Маньяре.

"Я хочу построить торговый центр и школу. Здесь много бедных людей, которые не могут позволить себе дать детям образование. Я им помогу. Сам я не образован, поэтому я хотел бы, чтобы мои дети профессионально управляли бизнесом", — поделился планами с президентом новоявленный миллионер. (цитата ВВС)

ДЛЯ СПРАВКИ

Танзанит — один из самых редких драгоценных камней на Земле, встречается только в северной Танзании и используется для изготовления украшений. Геологи считают, что его запасы могут быть полностью исчерпаны в ближайшие 20 лет.

Привлекательность драгоценного камня заключается в его разнообразии оттенков, включая зеленый, красный, фиолетовый и синий.

До сих пор самый большой танзанитовый камень, который удавалось добыть, весил 3,3 кг.