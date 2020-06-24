Главный раввин Украины пожаловался президенту на прослушку

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что спецслужбы прослушивают Центральную синагогу в Киеве. Он попросил разобраться в этом президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Асман уже публично утверждал, что за синагогой установили наблюдение два сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины.

НАБУ прослушивало синагогу в нарушение закона, что вызвало бурную реакцию в Израиле, США и Европе.