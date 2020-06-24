Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что спецслужбы прослушивают Центральную синагогу в Киеве. Он попросил разобраться в этом президента страны Владимира Зеленского.
Ранее Асман уже публично утверждал, что за синагогой установили наблюдение два сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины.
НАБУ прослушивало синагогу в нарушение закона, что вызвало бурную реакцию в Израиле, США и Европе.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.