Израиль должен отказаться от планов по оккупации Палестины ради сохранения стабильности в регионе.
Об этом рассказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
"Я призываю правительство Израиля отказаться от планов по аннексии", — утверждает глава ООН.
Гутерриш также напомнил, что захват палестинских территорий будет считаться грубым нарушением международного права.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.