Недавно скандальный грузинский журналист Георгий Габуния вновь решил напомнить о себе и повторил свою выходку на новом месте работы.
Телеведущий снова обругал президента России Владимира Путина в прямом эфире.
"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", — прокомментировала инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.