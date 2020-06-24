Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков перед своим возвращением в Бишкек позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Он выразил сожаление, что не смог принять участие в военном параде, посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Жээнбекова не допустили к участию в параде из-за того, что у одного из членов киргизской делегации был обнаружен коронавирус.
"С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог присутствовать на параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — сообщила пресс-служба президента Киргизии.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.