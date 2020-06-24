Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал позицию государства по поводу парада Победы, который состоялся сегодня в Москве. По словам чиновника, празднование 75-летия Победы - это проявление уважения к истории.
Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов вместе с Россией противостоять попыткам искажения истории и сообща защищать мир.
"Советский союз – главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне. Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны", - приводит "РИА Новости" слова Чжао Лицзянь.
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