В Китае отреагировали на парад Победы

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал позицию государства по поводу парада Победы, который состоялся сегодня в Москве. По словам чиновника, празднование 75-летия Победы - это проявление уважения к истории.

Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов вместе с Россией противостоять попыткам искажения истории и сообща защищать мир.