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В Китае отреагировали на парад Победы

Мир » Азия

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал позицию государства по поводу парада Победы, который состоялся сегодня в Москве. По словам чиновника, празднование 75-летия Победы - это проявление уважения к истории.

Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов вместе с Россией противостоять попыткам искажения истории и сообща защищать мир.

"Советский союз – главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне. Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны", - приводит "РИА Новости" слова Чжао Лицзянь.

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