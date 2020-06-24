Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Джон Болтон должен сесть в тюрьму из-за раскрытия секретных данных в своей автобиографической книге.

"Джон Болтон должен сидеть в тюрьме за распространение с целью получения прибыли высоко секретной информации. У него нужно изъять деньги. Вспомните, что они сделали с молодым моряком-подводником, но ничего не сделали с Хиллари Клинтон. В итоге я его простил — это было нечестно", — пояснил американский лидер.