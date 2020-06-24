В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Принимает парад глава республики Денис Пушилин.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"В параде принимают участие более 2500 человек личного состава и более 100 единиц военной техники, в том числе и восстановленной техники образца Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?