Президент Сербии Александр Вучич пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Белград.

"Конечно, мы ожидаем Вас до конца года в Белграде, в Сербии. Надеюсь, что у нас будет возможность оказать Вам тёплый прием и гостеприимство, которые Вы нам всегда оказываете", — обратился Вучич к Путину.