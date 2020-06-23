Власти Португалии возвращают снятые ограничения

Португальские власти возвращают ограничения, которые были недавно сняты. Они будут действовать в пределах Большого Лиссабона.

В него входит сама столица и ближайшие города. Жителям этих населенных пунктов больше нельзя собираться компаниями больше 10 человек, магазины, торговые центры и организации. Оказывающие услуги, должны закрываться не позднее 20 часов. Исключение составят лишь рестораны, которые готовят еду для своих посетителей, для доставки или на вынос. Под запретом оказалась продажа алкоголя на автозаправках и в зонах обслуживания, распитие алкоголя в общественных местах.

Как пишет издание Diário de Notícias со ссылкой на заявление премьер-министра страны Антониу Кошта, нарушителей ждут серьезные штрафы.

Стоит отметить, что в Португалии зарегистрировано более 38 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали более полутора тысяч человек.