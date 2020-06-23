Дуриан переполошил сотрудников почты в Германии

Дуриан едва не признали террористическим актом. ЧП произошло в немецком городе Швайнфурт.

Сотрудники почты почувствовали неприятный запах, который исходил от одной из посылок. Самочувствие резко ухудшилось, появилась тошнота. Работники отделения вызвали медиков и спасателей, предположив, что в посылке есть что-то ядовитое или отравляющий газ.

Полиция эвакуировала 60 человек, находивших в здании.

"По причине неизвестного содержимого было сначала неясно, представляет ли подозрительный пакет серьезную угрозу", — сообщает полиция Баварии.

Спасатели вынесли посылку на улицу и, соблюдая все необходимые в таких случаях меры предосторожности, вскрыли. Внутри оказались четыре плода дуриана. Фрукт очень распространен в странах Восточной Азии, но имеет весьма сильный и очень специфический "аромат".

Посылка с сюрпризом прибыла из Таиланда, где дуриан и растет. Получателем оказался 50-летний местный житель. При этом сотрудникам почты действительно было плохо, 12 человек потребовали помощи медиков и были госпитализированы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что научно-популярный журнал ScienceAlert составила рейтинг самых отвратительный запахов в мире. На первом месте оказался сероводород, которым пахнут, например, протухшие яйца. Почетное второе место занял дуриан.