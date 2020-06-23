В Киеве ждут, когда Россия вернет долги

Россия должна Украине около 100 миллионов долларов, и не только. Еще необходимо компенсировать "учиненную агрессию" и "оккупацию территорий".

Такого мнения придерживаются в украинском МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия должна платить "незалежной" за базирование Черноморского флота в Крыму, но с 2014 года перестала это делать.

"Мы считаем, что они (платежи — прим. ред.) должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право", — заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.

Между тем, Украина рискует остаться без железной дороги. Об этом заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили. Он подчеркнул, что если не предпринять экстренных мер прямо сейчас, то к концу лета страна останется без железной дороги.

Ранее сообщалось, что Украина не намерена восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией. Как отметил Боднар, этот вопрос не стоит на повестке дня. Причина кроется в сложной эпидемиологической ситуации в России.