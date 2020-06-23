Саакашвили: Украина рискует остаться без железной дороги

Если украинские власти ничего не предпримут прямо сейчас,до конца лета страна останется без железной дороги.

Об этом сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который теперь занимает должность главы исполкома Нацсовета реформ Украины.