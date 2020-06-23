Если украинские власти ничего не предпримут прямо сейчас,до конца лета страна останется без железной дороги.
Об этом сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который теперь занимает должность главы исполкома Нацсовета реформ Украины.
"Если ситуация, которая полностью пущена на самотек, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги", — утверждает политик.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.