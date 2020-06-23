Президент США Дональд Трамп хотел провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и приглашал его в Вашингтон.
Однако Москва захотела провести саммит на территории третьей страны. Об этом сообщил бывший советник Трампа Джон Болтон.
"Трамп действительно хотел, чтобы Путин приехал с визитом в Вашингтон, но это не соответствовало российским намерениям, и мы начали бурные дискуссии относительно Хельсинки и Вены", — утверждает экс-чиновник.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.