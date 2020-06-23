Трамп хотел, чтобы Путин приехал в Вашингтон в 2018 году

Президент США Дональд Трамп хотел провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и приглашал его в Вашингтон.

Однако Москва захотела провести саммит на территории третьей страны. Об этом сообщил бывший советник Трампа Джон Болтон.