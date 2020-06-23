Миллионер и кинопродюсер Стив Бинг был найден мертвым возле своего дома. Полицейские считают, что мужчина совершил самоубийство.
Его знакомые утверждают, что в последнее время он был сильно подавлен и одинок.
"Я вне себя от горя, что мой бывший парень Стив больше не с нами. Это ужасный конец. Я выкладываю эти фото как символ нашего счастливого прошлого. Хоть не обошлось и без сложных ситуаций, хочу сказать, что Стив был добрым и отзывчивым человеком. И только это важно", — написала Элизабет Хёрли.
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