Экс-президент Киргизии проведет в тюрьме 11 лет

Алмазбек Атамбаев осужден на 11 лет 2 месяца. Такое решение в отношении бывшего президента Киргизии принял суд.

Информацию подтвердил адвокат обвиняемого.

"Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы", — заявил Сергей Слесарев.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев является фигурантом уголовного дела о коррупции криминального авторитета Азиза Батукаева. Дело шло с ноября 2019 года, сегодня суд признал бывшего главу республики виновным. Сам Атамбаев на слушаниях не присутствовал.

Бутукаев же был осужден на 16 лет в 2006 году. Его признали виновным в организации массовых беспорядков в одной из колоний. Тогда погибли четыре человека, один из которых был депутатом, другой — начальником главного управления исполнения наказания. Еще двое были сотрудниками парламента. Через семь лет его выпустили из-под стражи по состоянию здоровья, он тут же покинул страну. Следователи уверены, что выйти раньше срока и сбежать преступнику помог Атамбаев.