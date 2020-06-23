Американец Пол Уилан, которого ранее приговорили к 16 годам тюрьмы в России за шпионаж, не собирается обжаловать приговор.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова.

"Мы только что были у Пола в СИЗО "Лефортово", где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление. После вступления приговора в силу мы с нашим подзащитным решим, будем ли подавать прошение о помиловании", — пояснила правозащитница.