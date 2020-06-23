Американский лидер Дональд Трамп специально заставил ждать своего российского коллегу Владимира Путина во время их первой встречи, которая состоялась летом 2018 в Финляндии.
Об этом в своей автобиографической книге сообщил экс-советник президента США Джон Болтон. По его словам, американская делегация рассматривала вариант полной отмены саммита, поскольку самолет Путина "слишком поздно" вылетел из Москвы.
"Нам сообщили, что самолёт Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражён этим, чтобы быть жёстче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно", — пояснил Болтон.
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