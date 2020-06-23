Болтон: Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп специально заставил ждать своего российского коллегу Владимира Путина во время их первой встречи, которая состоялась летом 2018 в Финляндии.

Об этом в своей автобиографической книге сообщил экс-советник президента США Джон Болтон. По его словам, американская делегация рассматривала вариант полной отмены саммита, поскольку самолет Путина "слишком поздно" вылетел из Москвы.