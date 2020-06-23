Иностранцев не пустят в Мекку на Хадж

Саудовская Аравия закрыла границы для иностранных паломников, запретив им совершать Хадж — одно из самых значительных событий в мусульманском религиозном календаре — в этом году.

Сделано это, как комментируют в правительстве страны, в попытке контролировать коронавирус. Запрет коснется, по предварительным оценкам, двух миллионов человек, которые планировали посетить Мекку и Медину этим летом.

"Только очень ограниченное число людей, живущих в настоящее время в королевстве, может принять участие в Исламском паломничестве в 2020 году. Но хорошо уже то, что не оправдались мрачные прогнозы об отмене Хаджа", — пишут сегодня государственные СМИ Саудовской Аравии.

Напомним, в Саудовской Аравии зарегистрировано:

161 005 случаев инфицирования коронавирусом;

1307 случаев смерти.

Что такое Хадж?

Совершение паломничества хотя бы один раз является одним из пяти столпов Ислама — пять обязательств, которые каждый мусульманин, который находится в добром здравии и может себе это позволить, должен выполнить, чтобы жить хорошей и ответственной жизнью, согласно Исламу.

Паломники собираются в Мекке, чтобы встать перед зданием, известным как Кааба, прославляя Аллаха вместе.