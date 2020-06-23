Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.

Он утверждает, что Обама организовал слежку за ним во время предвыборной кампании 2016 года.

"Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки… Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав", — пояснил Трамп.