Солдат армии США планировал нападение на собственную часть

Военнослужащий армии США арестован за участие в террористических преступлениях и планировании нападения на подразделение, в котором сам же и служит.

22-летний Итан Мельцер, помимо прочего, обвиняется в передаче секретных сведений о своем подразделении некоей неонацистской организации, которую Министерство юстиции США называет "оккультной неонацистской и расово мотивированной насильственной экстремистской группой".

По версии следователей, Мельцер планировал передать информацию джихадистам, которые затем осуществят нападение на воинскую часть.

Его план, как сообщают американские СМИ, был сорван в конце прошлого месяца ФБР и армией США.

Какие обвинения предъявлены

Рядовой Мельцер, завербовавшийся в армию США в декабре 2018 года, обвиняется:

в сговоре и попытке убийства граждан США;

сговоре и попытке убийства военнослужащих;

оказании и попытке оказания материальной поддержки террористам;

в сговоре с целью убийства и нанесения увечий в иностранном государстве.

"Итан Мельцер, рядовой в армии США, оказался внутренним врагом. Сегодня он находится под стражей и ему грозит пожизненная служба — за решеткой, что вполне уместно с учетом серьезности преступления", — заявил Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора США в Южном округе Нью-Йорка.

Члены Ордена девяти углов, членом которого, как подозревают, был солдат Мельцер, позиционируют себя последователями Адольфа Гитлера, Усамы бен Ладена и исламских джихадистов.