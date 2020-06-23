США перебрасывают свои войска в Польшу

Укрепление военного сотрудничества станет одной из тем, которые обсудит президент Польши с американским коллегой. Он намерен посетить США и провести там переговоры 24 июля.

В частности, речь пойдет о передислоцировании американских военных из Германии в Польшу.

"В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии", — пишет издание Gazeta Prawna.

Также Анджей Дуда рассчитывает на то, что США отдадут уже не новые транспортные самолеты C-130 Hercules, перебросят три десятка истребителей F-16. В собственное пользование Польша планирует закупить боевые вертолеты AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Сейчас в Польше уже размещены американские военные. Их около пяти тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 28 июня в Польше пройдут президентские выборы. На место Анджея Дуды претендует десять человек. При этом ни один из кандидатов явно не выступает за улучшение отношений с Россией.