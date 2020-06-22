Эксперт: Абэ давно мечтает изменить Конституцию Японии

Действующая Конституция не позволяет Японии иметь полноценную армию на законных основаниях. Это запрещает девятая статья, именуемая в народе "мирной".

Придя к власти, Синдзо Абэ сразу заявил о том, что главный закон страны требует пересмотра. Этого же мнения он придерживался и когда был избран премьер-министром второй раз. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов назвал это "давней заветной мечтой Синдзо Абэ".

Мнение эксперта

"Абэ объясняет это тем, что в Японии есть вооруженные силы, которые называются "силой самообороны", они предназначены для обороны Японии, для обеспечения безопасности. Но есть мнения, что это уже полноценная армия, и что вообще ее существование противоречит 9-й мирной статье Конституции, которая запрещает Японии иметь различные виды вооруженных сил, сухопутные, морские, военно-воздушное, и провозглашает отказ Японии от решения международных конфликтов с помощью войны. Он считает, что нужно внести поправку, которая бы узаконивала, легитимизировала существование сил самообороны", — объяснил эксперт.

Другие цели, требующие изменения Конституции, — прояснение судеб японцев, похищенных северокорейскими службами, решение территориального вопроса и подписание мирного договора с Россией. При этом, уверен востоковед, свою задачу Абэ вряд ли успеет выполнить до окончания своих полномочий, которые истекают в сентябре 2021 года.

Реакция мирового сообщества

"Инициатива по изменению Конституции будет негативно встречена, в странах Азии: прежде всего в Китае, в Южной Корее, которые помнят агрессивную политику Японии на материке, войну, оккупацию, колониальное правление на Корейском полуострове. Это будет расценено как наращивание военного потенциала, как рост военной угрозы со стороны Японии. А в Китае будут говорить даже о ремилитаризации Японии, возрождении японского милитаризма", — отметил Кистанов.

Что изменится?

Однако с практической точки зрения внесение поправок в Конституцию или их отсутствие ничего не изменит. Потому что на сегодняшний день Япония имеет хорошо подготовленную и оснащенную по последнему слову техники и науки многочисленную армию, несмотря на то, что она называется "силами самообороны".