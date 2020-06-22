Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина

Кафе, в котором Владимира Зеленского поймали за распитием кофе в карантин, получит сумму, равную штрафу, который так и не заплатил президент Украины. Деньги намерен перечислить сам глава государства.

Напомним, что Зеленский нарушил самим же установленные правила поведения в карантин. Это произошло в Хмельницком. Было возбуждено дело об административном правонарушении, однако местный суд сослался на неприкосновенность президента и запросил разъяснение Конституционного суда.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, равнозначную сумме штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", — сообщается на странице президента Украины в социальной сети.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Украине планируют увеличить зарплату медикам. Ежемесячные выплаты вырастут на 25, 50 и 70% в зависимости от категории врача. Новые тарифы начнут действовать с 1 сентября.