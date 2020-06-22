Британские визовые центры снова работают в России

Великобритания начала рассматривать запросы россиян на получение визы. В России вновь открылись визовые центры Соединенного Королевства.

Первых посетителей приняли уже 22 июня. Работа пока восстановлена не в полном объеме, но постепенно ограничения будут сняты.

"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования. Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра", — написали сотрудники британского посольства в Москве в официальном телеграм-канале.

В первую неделю работы будут выдавать паспорта, документы на которые были сданы еще до эпидемии. С 29 июня откроют запись на подачу новых заявлений. Обещают, что сроки рассмотрения останутся теми же, что были до пандемии, — 15 рабочих дней. Ускоренного рассмотрения по приоритетному тарифу пока не будет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 12 июня королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с национальным праздником. Она передала "наилучшие пожелания народу России в это трудное время".