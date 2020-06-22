Украина пока не планирует открывать границы с Россией

Украина постепенно открывает границы, но не для России. Даже поездов между двумя странами пока не ожидается.

Информацию подтвердили в МИД Украины.

"Хоть правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией, — а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа- прекращено еще с 2014 года, — пока на повестке дня не стоит", — заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

Он отметил, что причина в сложной эпидемиологической ситуации, которая пока сохраняется в России. При этом Украина уже открыла пешеходную и автомобильную границу с Белоруссией.

Напомним, что на Украине уже идет третий этап снятия ограничений. С 5 июня восстановлено внутреннее авиасообщение, а с 15 июня — международное.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина не боится отмены безвизового режима с Европой. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, никаких угроз стране в этом вопросе нет, границы закрыты временно и это связано исключительно с пандемией коронавируса.