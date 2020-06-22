Дональд Трамп обещал "защитить Германию от России"

В ходе предвыборной встречи со своими сторонниками в Оклахоме американский президент Дональд Трамп заявил, что защитит ФРГ от России.

Он раскритиковал политику властей Германии, которые заключили с РФ контракт по газопроводу "Северный поток-2". Трамп считает, что проблема Германии в том, что ей приходится платить России миллиарды за этого проект.

"Мы должны защитить Германию от России", — подчеркнул он.

Также Германия недоплачивает взносы в НАТО. На данный момент долг ФРГ Североатлантическому альянсу составляет триллион долларов, считает Трамп.

В связи с тем, что Берлин не выполняет своих финансовых обязательств, США снизит численность своих военных на территории Германии на 10 тысяч человек и доведет его до 25 тысяч человек.

Стоит напомнить, что власти США изначально были против строительства "Северного потока-2". В Вашингтоне считают, что данный проект приведет к тому, что страны Европы будут зависеть от российского газа. С декабря прошлого года США ввели санкции против подрядчиков, которые принимали участие в строительстве газопровода. В результате работы по сооружению "Северного потока-2" приостановились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп похвалил себя и полицию за подавление протестов в США.