Президент Хорватии не приедет на парад в Россию

Глава Хорватии пропустит парад Победы в Москве. Информацию официально подтвердили в посольстве.

Причина отказа от поездки техническая.

"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", — пояснили в дипмиссии.

А вот представители Венесуэлы парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не пропустят. Делегацию возглавит министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

"Накануне мы получили информацию от наших партнеров о том, что для участия в торжественных мероприятиях в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня на Красной площади, в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой", — рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

В этот же день в самой Венесуэле тоже пройдет большой праздник — День битвы при Карабобо. Событие принесло стране независимость 200 лет назад. Его также отмечают парадом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, не приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как отметили в посольстве, ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле требуют организации действий правительства в Израиле.