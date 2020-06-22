Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху благодарен российской стороне за приглашение на парад Победы, однако политик не сможет посетить мероприятие.

Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

"Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью.

Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле — вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах", — пояснил посол.