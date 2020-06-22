В Молдавии думают о продлении режима ЧП

Режим чрезвычайного происшествия завершится в Молдавии 30 июня. Но власти страны не исключают, что его могут продлить.

Такое заявление сделал сегодня премьер-министр страны Ион Кику.

"В мае был введен режим ЧП в области здравоохранения, он закончится 30 июня. Однако во вторник соберется Национальная комиссия по общественному здравоохранению, которая обсудит вопрос продления этого режима. Возможно, он будет продлен", — отметил глава молдавского кабмина.

Режим ЧП действовал в Молдавии по всей стране, но закончился 15 мая. А с 16 мая он действует только в сфере здравоохранения.

Постепенно снимаются ограничения и запреты. Так, уже восстановлено авиасообщение. Но все еще действует строгий масочный режим.

Между тем, президент Молдавии Игорь Додон намерен приехать в Россию на парад Победы. Он прибудет в Москву 24 июня. Помимо торжественного мероприятия запланирован ряд рабочих встреч. Додон намерен обсудить вопрос продления режима беспошлинной торговли, который должен завершиться 30 июня, тему российского кредита и вообще дополнительной поддержки Молдавии, а также получение новых авторизаций для грузовых автоперевозчиков, которые продают товары в РФ.