Большинство украинцев не желают о распаде СССР

Больше половины жителей Украины рады, что СССР распался и их страна обрела независимость. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, распаду СССР рады 50,1% опрошенных. А вот 33,5% сожалеют, что союзное государство кануло в Лету. Выразить свое мнение точно не смогли 16,4% респондентов. Согласно результатам опроса, проведенного три года назад, число тех, кому нравился СССР, не изменилось, а вот тех, кто был рад его развалу было 53%.

Пребывание Украины в составе СССР было стране на пользу. Такого мнения придерживаются 35% участников опроса. А вот 28% опрошенных считают ровно наоборот. Каждый четвертый принял нейтральную позицию — "трудно сказать наверняка, чего было больше — вреда или пользы".

Эксперты отмечают, что мнение украинцев с годами меняется. Аналогичный опрос проводился и в 2013 году. Тогда 48% (в 2020 году снижение на 13%) респондентов были уверены, что советский период был на пользу Украине, а тех, кто нашел в нем вред, было 18% (в 2020 году прирост 10%).

Ранее "Правда.Ру" писала, что жители Украины стали меньше доверять своему президенту. Рейтинг Владимира Зеленского обвалился с 40,9% в апреле до 37,6% в июне.