На Украине опять загорелась Чернобыльская зона

На территории Чернобыльской зоны отчуждения снова возник пожар. На этот раз очаг возгорания находится в лесу возле села Ильинцы.

На борьбу с огнем отправлено 11 пожарных и три единицы техники. Сейчас площадь возгорания составляет три гектара.