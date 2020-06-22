На территории Чернобыльской зоны отчуждения снова возник пожар. На этот раз очаг возгорания находится в лесу возле села Ильинцы.
На борьбу с огнем отправлено 11 пожарных и три единицы техники. Сейчас площадь возгорания составляет три гектара.
"Если дезактивация в районе самой станции проводилась, то на прилегающих территориях, в лесах — нет. Там накопились радиоактивные изотопы, и существует опасность, что во время пожаров все это поднимется вместе с дымом", — утверждает полковник в отставке Владимир Романюк, который в свое время принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.